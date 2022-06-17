Elektrikle katledene iyi hal yok

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Veysi Turan, Kayapınar ilçesi Huzurevler Mahallesi’nde, 24 Ocak 2014 tarihinde üçlü elektrik prizinin kablosunu keserek, uyuyan eşi Mübarek Turan’ın yanaklarına temas ettirdi. Mübarek Turan, elektrik akımı nedeniyle yaşamını yitirdi. Turan polisi arayarak cinayeti ihbar etti. Turan hakkında 20 Ocak 2015’te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak yerel mahkeme, 17 Ocak 2019 tarihinde Veysi Turan’a ‘takdir indirimi’ uyguladı.

Yargıtay takdir indiriminin gerekçesinin yazılması için üçüncü kez bozma kararı verdi. Mahkeme takdir indirim gerekçesinde sanığın ‘polis imdat hattını arayarak eşini boğduğunu bildirmesini’ dikkate aldığını bildirdi. Sanık Veysi Turan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine müebbet hapis cezası verildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada mahkeme heyeti, tahliyesini talep eden Veysi Turan hakkında Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.