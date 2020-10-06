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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Elektrik kontağından çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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Elektrik kontağından çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
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Kayseri’de elektrik kontağından dolayı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Çıkmazı üzerinde meydana gelen olayda, müstakil bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri ikamete girerek içeride bulunan yabancı uyruklu bir kadını ve 2 çocuğu dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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