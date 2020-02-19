MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı
GeriGündem Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrik hattındaki kabloları çalan 3 kişi tutuklandı

KONYA'da trafo ve elektrik hattındaki direklerden bakır kabloları çalan 3 kişi, tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'nde dün, 3 kişinin trafo ve elektrik hattı direklerinden bakır kabloları kesip, minibüse yüklediğini gören çevredekiler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, minibüsle kaçmaya çalışan şüphelilere 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsteki S.Y., kardeşi B.Y. ve akrabası H.Y. yakalandı. Çaldıkları kablolara da el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle