Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elektrik akımına kapılan Furkan'dan acı haber

#Furkan Özcan #Elektrik#Kayseri
Elektrik akımına kapılan Furkandan acı haber

Kayseri'de traktör römorkunu elektrikli oto yıkama makinesiyle yıkarken elektrik akımına kapılan Furkan Özcan (20), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Özcan evlerinin önündeki traktör römorkunu yıkamak istedi. Elektrikli oto yıkama makinesini fişe takan Özcan, bir süre sonra akıma kapıldı. Özcan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın çalışmasının ardından Özcan’ın cansız bedeni, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan Furkandan acı haber

Haberle ilgili daha fazlası:
#Furkan Özcan#Elektrik#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski

BAKMADAN GEÇME!

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

45 yıl önceki tecavüz yeniden gündemde! Roman Polanski davası hakkında 9 SORU 9 CEVAP

#Roman Polanski