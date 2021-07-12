Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 9 Nisan Cuma günü suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında elde edilen bilgi ve deliller ile yapılan araştırmalar doğrultusunda, suç örgütünün mağdurlarını korkutarak 8 restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları belirlendi.

Örgüt adına yağmalama sonucundan elde edilen şirketleri üzerine geçirdiği belirlenen Fikret A. ile birlikte 18 kişiye yönelik bugün yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda Fikret A. başta olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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