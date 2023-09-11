Elden ele geliyor... Yeraltından Mark Dickey’i kurtarma operasyonu

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SEDYENİN GEÇMESİ İÇİN MAĞARA GENİŞLETİLİYOR

ABD’li mağara uzmanı Mark Dickey’in Mersin Anamur ilçesindeki Morca Mağarası’nda 1040 metrede yaşadığı mide kanamasının ardından başlayan kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hürriyet, 2 bin 150 metre yükseklikte Çamurlu Yaylası’nda yer alan Morca Mağarası’nı ve Dickey için kurulan kurtarma platosunu görüntüledi. 8 farklı ülkeden 190 arama-kurtarma personelinin görev yaptığı alan çadırlarla dolmuş durumda. AFAD ve UMKE’nin kurduğu koordinasyon çadırlarının yanı sıra yabancı arama-kurtarma ekiplerinin konakladığı çadırlar da alanda yer alıyor. Yayladaki çadırlarda konaklayan kurtarma personeli yemek ihtiyacını yine bu çadırlarda pişirdikleriyle gideriyor.





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HAVA KOŞULLARI DA ZORLU

Çadır alanından yaklaşık 200 metre uzakta yer alan Morca Mağarası’nın girişi de güvenlik şeridiyle kapatılmış durumda ve AFAD görevlileri şeridin yanına yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede nöbet tutan jandarma da AFAD, UMKE, kurtarma görevlileri ve basın mensupları haricinde bölgeye girişlere izin vermiyor. Bölgede rakım yüksek olduğu için Anamur ilçesinde 32 derece olan hava sıcaklığı Çamurlu Yaylası’nda 20 dereceye kadar düşüyor. Zorlu hava koşullarının yanı sıra engebeli arazi ve kayalık yollar bölgeye ulaşımı zorluyor. Anamur ilçesinin merkezinden Morca Mağarası’na kadar giden yol yaklaşık 3 saati buluyor.





1040’TAN 500 METREYE

Öte yandan yetkililer, yaptıkları bilgilendirme toplantısında Dickey’in 500 metreye kadar başarıyla çıkarıldığını açıkladı. 1040 metre derinlikten 500 metrelik derinliğe kadar tamamen sedye ile getirilen Dickey’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan yetkililer, şunları söyledi: “2 ya da 3 güne kamp alanına çıkarmayı hedefliyoruz. Damar yolundan serum, sıvı ve plazma desteği veriyoruz. İtalyan ve Macar doktorlar sürekli olarak yanında. 2 gündür herhangi bir kanama ya da kusma da yaşamadı. Sedyenin geçmesi için mağarada genişletme çalışmaları da devam ediyor.”

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500 metreye getirildi

Mersin’deki Morca Mağarası’nda araştırma yaparken mide kanaması geçiren ve 1040 metre derinlikteki kamp alanında doktorların tedavisine başladığı ABD’li Mark Dickey (40) dün sabah ekiplerce sedyeyle 540 metre çıkarılarak 500 metreye getirildi. Dickey’in üç günde kurtarılması beklenirken, ekiplerin hazırladığı planın yol haritası da ortaya çıktı. İşte yeraltında gerçekleştirilecek dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonunun ayrıntıları:

GÜNIŞIĞINI TÜRK EKİPLE GÖRECEK

- Mağaranın yukarı çıkış yolu, 6 ülkeden kurtarma ekibine bölündü.

- Dickey ile ilk teması Bulgar ekibi sağladı. Bulgarlar 1040 metreden aldıkları Dickey’i sedye ile 900 metreye getirdi. Dickey’i devralan İtalyanlar 700 metreye taşıdı.

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- 700 metrede mola verildi. Molanın ardından bu kez Hırvatlar Dickey’i 500 metreye getirdi. Dickey geceyi burada geçirdi.

- Bugünkü operasyonda Dickey’i sırasıyla Polonyalı ve Macar ekipler taşıyacak.

- Türk ekibi de Dickey’i yüzeye çıkararak, tıbbi desteğe ulaştıracak. Dickey’in 3 günde çıkarılması planlanıyor.

HEM YÜRÜYEREK HEM SEDYEDE

Operasyonda Dickey’in sağlık durumunu takip eden doktorların kararına göre hareket edileceği bildirildi. Ayağa kalkan ancak kendisini halsiz hisseden Dickey’in mağaranın bazı bölümlerini yürüyerek geçmesi, bazı noktaların ise sedyeye alınıp aşılması hedefleniyor. Dickey’in bulunduğu derinliğe ulaşacak bir telefon hattı kuruldu. Hırvat kurtarma ekipleri, yedek olarak ek bir CaveLink iletişim sistemi oluşturdu.

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MAĞARACILAR AKIN EDİYOR

Mark Dickey’e ulaşmak için yurtdışından çok sayıda yabancı mağaracı Türkiye’de. Mağara girişinde oluşturulan kriz merkezi çevresinde yaklaşık 100 kadar çadır kuruldu. Yerli ve yabancı ekipler, bu çadırlarda konaklıyor.





YOLCULUĞA HAZIRLIK ANLARI

Mark Dickey’in Morca Mağarası’na gitmeden önce yaptığı hazırlık aşamasında çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Dickey’in nişanlısı Jessica ve diğer arkadaşlarıyla bir brandanın üzerine Morca Mağarası’nda yapacağı araştırmalarda kullanacağı malzemeleri dizdiği görüldü. Dickey, malzeme dolu aracın önündeki fotoğrafını da sosyal medya hesabına yükledi.