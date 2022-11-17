Elçi Liu Shaobin, Kılıçdaroğlu’na Çin’in vizyonunu anlattı

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CHP Genel Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, “Ankara’daki Çin Büyükelçisi Liu Shaobin genel merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de hazır bulunmuştur” denildi. Alınan bilgiye göre Çin Büyükelçisi, Çin Komünist Partisi’nin ekim ayında yapılan 20’nci kongresinde yeniden partinin Genel Sekreterliği’ne seçilen Xi Jinping’e CHP Lideri’nin gönderdiği kutlama mesajı için teşekkürlerini iletti. Büyükelçi ayrıca kongrede alınan kararlar ve ÇKP’nin dış politika ve ekonomik ilerleme vizyonu hakkında bilgi verdi.

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İKİ PARTİNİN DE 100. YILI

CHP’nin açıklamasında, “Geçen yıl kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri özenle geliştirilmektedir” denildi.

AB BÜYÜKELÇİSİ’YLE GÖRÜŞME

CHP Lideri dün ayrıca Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’u kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşmede siyasi gelişmelerin yanı sıra uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.