Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Elçi Liu Shaobin, Kılıçdaroğlu’na Çin’in vizyonunu anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Liu Shaobin#Kılıçdaroğlu#Çin
Elçi Liu Shaobin, Kılıçdaroğlu’na Çin’in vizyonunu anlattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaretine gelen Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile Çin Komünist Partisi’nin 20’nci kongresinde görüşülen vizyon belgesi ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, “Ankara’daki Çin Büyükelçisi Liu Shaobin genel merkezimizi ziyaret ederek Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de hazır bulunmuştur” denildi. Alınan bilgiye göre Çin Büyükelçisi, Çin Komünist Partisi’nin ekim ayında yapılan 20’nci kongresinde yeniden partinin Genel Sekreterliği’ne seçilen Xi Jinping’e CHP Lideri’nin gönderdiği kutlama mesajı için teşekkürlerini iletti. Büyükelçi ayrıca kongrede alınan kararlar ve ÇKP’nin dış politika ve ekonomik ilerleme vizyonu hakkında bilgi verdi.

Elçi Liu Shaobin, Kılıçdaroğlu’na Çin’in vizyonunu anlattı

Haberin Devamı

İKİ PARTİNİN DE 100. YILI

CHP’nin açıklamasında, “Geçen yıl kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutlayan ÇKP ile gelecek yıl kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacak olan CHP arasındaki köklü dostluk ilişkileri özenle geliştirilmektedir” denildi.

AB BÜYÜKELÇİSİ’YLE GÖRÜŞME

CHP Lideri dün ayrıca Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut’u kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Görüşmede siyasi gelişmelerin yanı sıra uluslararası gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liu Shaobin#Kılıçdaroğlu#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün