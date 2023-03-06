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Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Son Depremler#Elbistan
Elbistanda 4.0 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 16:17

AFAD'dan yapılan açıklamada merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından gelen artçı depremler devam ediyor. AFAD, 16:03'te merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.

 

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#Deprem#Son Depremler#Elbistan

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