Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından gelen artçı depremler devam ediyor. AFAD, 16:03'te merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde artçı depremin meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-06
Saat:16:03:24 TSİ
Enlem:38.239 N
Boylam:37.283 E
Derinlik:13.02 km
Detay:https://t.co/erkZt28N94@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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