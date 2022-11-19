‘Elbette Suriye’ye geri döneriz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kilis ziyaretinde kent nüfusunda önemli oran oluşturan Suriyeli sığınmacılarla buluştu.

Kilis’te ikamet eden 50 kadar Suriyeli sığınmacının katıldığı basına kapalı toplantıda çevirmenliği CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur yaptı. “Türkiye çok pahalı, orada akrabalarımız var Suriye çok ucuz” diyerek hayat pahalılığından yakınan Suriyeli sığınmacılar, Kılıçdaroğlu’ndan bunu engellemesini istedi.

OTOBÜSE BİNDİRİP GÖNDERECEK MİSİNİZ?

Söz alan bazı sığınmacılar, özellikle Zafer Partisi’nin kendilerine yönelik söylemlerinden yakınıp, “Biz buraya kendi isteğimizle gelmedik, orada yaşam koşullarımız ortadan kalktığı için zorunluluktan geldik” dediler. Suriyeli bir sığınmacı da Kılıçdaroğlu’na, “Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz?” diye sordu.

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BM VE AB İLE BİRLİKTE ÇÖZÜM

Kılıçdaroğlu ise “Öyle bir şey yok. BM ve AB ile oradaki sorunları çözmeden böyle bir şey düşünmüyoruz. Orada sizlere bir hayat kuracağız” dedi, iktidara gelmeleri halinde kendilerini ülkelerine nasıl göndermeyi düşündüklerini de şöyle anlattı:

“Her kimliğe saygılıyız. Kimseye kötü gözle bakmıyoruz, kız alıp vermişiz, sizleri akrabalarımız olarak görüyoruz. İktidara gelirsek önce Suriye’nin meşru yönetimiyle görüşüp karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Çünkü sorunu ancak muhatabıyla konuşarak çözebilirsiniz. Öncelikle can ve mal güvenliğinizin sağlanması lazım. Bunun için gerekirse BM’yi devreye sokacağız. Ev ve okullarınızı yapıp, yol-köprü gibi altyapılar oluşturulacak. Bunlar AB fonlarıyla yapılacak. Orada bizim işadamlarımızın fabrikaları var, şu anda çalışmıyorlar, onlar yeniden faaliyete geçirilecek. Yani orada çalışıp para da kazanabileceksiniz. İşin zorluklarının farkındayız, orada başka unsurlar da var biliyorum. Ama biz 2 yıl içinde bütün bunları yapacağımıza inanıyoruz.”

Kılıçdaroğlu’nu dinleyen Suriye sığınmacılardan söz alanlar, “Bu anlattıklarınız yapılır, orada bize bir yaşam imkânı sağlanırsa elbette ülkemize gideriz” dediler.

KILIÇDAROĞLU TTB HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da yer aldı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.(ANKARA)

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ KAMPTA

CHP’nin belediye meclis üyeleri, İzmir’in Seferihisar ilçesinde iki günlük kampa girdi. Kampta konuşma yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İnandığımız yolda kararlı adımlarla ilerleyeceğiz ve asla geri bir adım dahi atamayacağız. Cesaret ve inançla bu süreçten galip çıkacağız. 2019'da çok önemli bir şeyi başardık. 11 büyükşehrimizi aldık. 250'ye yakın belediyeyi aldık. Türkiye nüfusunun yüzde 51.8'ini yönetiyoruz. Ekonomik olarak yüzde 67'sine hükmediyoruz” dedi.

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CHP'li belediyelerin kaynaklarını verimli kullanarak, olağanüstü işler yaptığını belirten Torun, “Pandemide 4 milyon 800 bin haneye 26 milyar TL’lik yardım yapıldı. Şu anda önemli bir ekonomik buhranın içindeyiz. Toplumumuzun tüm kesimleri ekonomik sıkıntı içinde. Yoksullukla karşı karşıya, evine ekmek götürmenin derdinde. Bizim belediyemiz olmasaydı, yaşadığımız sorun çok daha büyürdü” diye konuştu. (Hande NAYMAN / DHA)