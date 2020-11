Elazığ'dan deprem bölgesi İzmir'e psikososyal destek ekip

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda bölgeye psikososyal destek ekipleri gönderildi. Elazığ Valiliği'nce, deprem bölgesine gönderilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek hizmetlerinde görevli 5 kişilik ekip, çalışmalarına başladı. İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla sahada olduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "24 Ocak'ta kentimizde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ilk dakikasından itibaren bakanlığımız himayelerinde ekiplerimiz sahada yaraları sarmak için çalışmaktadırlar. İlimizde meydana gelen depremden sonra tüm Türkiye olmak üzere, İzmirli kardeşlerimiz de bizleri bir an bile yalnız bırakmadı. Bugün ahde vefa vaktidir. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çağrıları neticesinde 5 kişiden oluşan ve alanında uzman personelimizin yer aldığı öncü psikososyal destek ekibimiz şu an sahada gerekli çalışmalara başladı" dedi.