Elazığ'da operasyon: 9 gözaltı! Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratmışlar

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı ‘Cımbız-2’ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, MASAK raporuyla kamu zararının oluşmasına neden olan şirket sahibi ve kamu çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, gençlerin iş gücüne kazandırılması ve nitelikli iş gücünün arttırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program ve projeleri suiistimal ederek kentteki bazı şirketler aracılığıyla kamu kurumu zararına dolandırıcılık yaptığı, 5 şirketin bir dönemde 246 kursiyeri kayıt ederek yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına yol açtıkları tespit edildi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.