MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ'da fidanlar toprakla buluşuyor
GeriGündem Elazığ'da fidanlar toprakla buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Elazığ'da fidanlar toprakla buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ'da fidanlar toprakla buluşuyor
Abone Olgoogle-news

ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı. Kentte, ay sonuna kadar 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığda fidanlar toprakla buluşuyor
Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi. Tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ Valiliği arasında düzenlenen protokol doğrultusunda fidan dikimi yapıldı. Kentte ay sonuna kadar toplam 223 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, kasım ayı boyunca her gün fidanların toprakla buluşturulacağını ifade ederek, "Bu cennet vatanı, yeşil vatan yapmak için el ele, gönül gönüle vermek zorundayız" dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da 223 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığımız çalışmayla hem orman sayısını hem ağaç sayısını artırırken aynı zamanda çocuklarımızın da ağaç dikme sevgisini artırmak, çoğaltmak, onların çevre bilincini oluşturmak ve yükseltmek için de bir adım atmış olacağız."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle