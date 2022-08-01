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Elazığ'da 5 gün önce hastane önündeki kavgada vurulmuştu, hayatını kaybetti

#Elazığ#Hastane#Abdulhadi Bilkent
Elazığda 5 gün önce hastane önündeki kavgada vurulmuştu, hayatını kaybetti

Elazığ'da 5 gün önce hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent (34) yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

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Olay, 27 Temmuz'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Yılmaz, silahla Abdulhadi Bilkent'i başından, 1 kişiyi de bacağından vurdu. Mermilerin isabet etmesiyle olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı.

Abdulhadi Bilkent'in duran kalbi, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilkent, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı ise taburcu edildi.

Öte yandan Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saldırının hemen ardından yakalanarak tutuklanmıştı. 

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#Elazığ#Hastane#Abdulhadi Bilkent

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