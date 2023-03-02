Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

El ilanlarıyla arıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Antakya#Deprem#El İlanı
El ilanlarıyla arıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 07:00

Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu merkezlerden Antakya'da yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla yakınlarını arıyor.

Haberin Devamı

Antakya Meydanı’ndaki Hüseyin - Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları belirtildi. Bir başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya (38) için asıldı. İlanda, Kaya'nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No: 9'daki Cem Apartmanı'nda kaybolduğu belirtilen Yıldız'ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor. Bir ilanda da Necla İşler ‘in (59) kayıp olduğu bildirilerek şöyle denildi: "Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antakya#Deprem#El İlanı

BAKMADAN GEÇME!

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi
Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

Depremi fırsata çevirenler: Kiralar iki katına çıktı! | ‘Konut arzının talebi yakalaması beş yıl sürebilir’

#Deprem