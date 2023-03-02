El ilanlarıyla arıyorlar

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Antakya Meydanı’ndaki Hüseyin - Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları belirtildi. Bir başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya (38) için asıldı. İlanda, Kaya'nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No: 9'daki Cem Apartmanı'nda kaybolduğu belirtilen Yıldız'ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor. Bir ilanda da Necla İşler ‘in (59) kayıp olduğu bildirilerek şöyle denildi: "Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel."