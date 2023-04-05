Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

El emeği tablolar yaraları saracak

Güncelleme Tarihi:

#TOGEMDER#DEPREM#Tablo
El emeği tablolar yaraları saracak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER), depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan etti.

Haberin Devamı

Aralarında kamu personellerinden ev kadınlarına kadar çok farklı kesimden gönüllünün bulunduğu 102 kadın, ortak tutkuları olan filografi tabloları depremzedeler için hazırlayarak TOGEMDER’e ulaştırdı. Dernek üyeleri de önceki gün düzenledikleri iftarda tabloları satışa çıkarttı.

El emeği tablolar yaraları saracak


ALLAH’IN 99 İSMİ

İftara ev sahipliği yapan TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, filografiseverler olarak ekibin amacının her şartta devletin yanında olduğunu göstermek olduğunu belirtip, “Bu nedenle ekibe 99 güzel insan, faaliyetlerine de en güzel 99 isim adını vermeyi uygun gördük. Bu anlamlı çalışmaları ve emekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de depremzedelere ulaştırmak üzere bu tabloları satışa sunuyoruz” dedi.

Haberin Devamı

5’ER BİN TL’DEN SATILDI

Filografi tablolar 5’er bin TL’den alıcı buldu. TOGEMDER tabloların satışından elde ettiği tüm geliri depremzedelere aktaracak. Bu tablolardan birini satın alan MHP İstanbul 2. Bölge aday adayı Ebru Kain, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır ile...

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOGEMDER#DEPREM#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri
Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

Tesla sürprizi... Türkiye fiyatları 1 milyon 548 bin TL’den başlayacak

#Tesla