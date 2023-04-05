El emeği tablolar yaraları saracak

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Aralarında kamu personellerinden ev kadınlarına kadar çok farklı kesimden gönüllünün bulunduğu 102 kadın, ortak tutkuları olan filografi tabloları depremzedeler için hazırlayarak TOGEMDER’e ulaştırdı. Dernek üyeleri de önceki gün düzenledikleri iftarda tabloları satışa çıkarttı.





İftara ev sahipliği yapan TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, filografiseverler olarak ekibin amacının her şartta devletin yanında olduğunu göstermek olduğunu belirtip, “Bu nedenle ekibe 99 güzel insan, faaliyetlerine de en güzel 99 isim adını vermeyi uygun gördük. Bu anlamlı çalışmaları ve emekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de depremzedelere ulaştırmak üzere bu tabloları satışa sunuyoruz” dedi.

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5’ER BİN TL’DEN SATILDI

Filografi tablolar 5’er bin TL’den alıcı buldu. TOGEMDER tabloların satışından elde ettiği tüm geliri depremzedelere aktaracak. Bu tablolardan birini satın alan MHP İstanbul 2. Bölge aday adayı Ebru Kain, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır ile...