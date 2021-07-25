El Bab’da Türk birliğine saldırı: 2 şehit 2 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Türk askeri saldırı sonrası bölgeyi, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla yoğun şekilde vurmaya başladı. Atışlar sonucu teröristlerin ağır kayıplar verdiği değerlendiriliyor. Saldırının rejim bölgesinden olması nedeniyle Türkiye’nin Rusya nezdinde de gereken girişimleri yaptığı öğrenildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara