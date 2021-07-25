MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEl Bab’da Türk birliğine saldırı: 2 şehit 2 yaralı
GeriGündem El Bab’da Türk birliğine saldırı: 2 şehit 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

El Bab’da Türk birliğine saldırı: 2 şehit 2 yaralı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
El Bab’da Türk birliğine saldırı: 2 şehit 2 yaralı

Suriye'de, Fırat Kalkanı harekât bölgesi içindeki El Bab’ın Hazvan hattında TSK’nın Kirpi aracına, rejime ait bölgeden tanksavar füzesiyle saldırı yapıldı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Türk askeri saldırı sonrası bölgeyi, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla yoğun şekilde vurmaya başladı. Atışlar sonucu teröristlerin ağır kayıplar verdiği değerlendiriliyor. Saldırının rejim bölgesinden olması nedeniyle Türkiye’nin Rusya nezdinde de gereken girişimleri yaptığı öğrenildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi