Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız

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Arife günü deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyaretleri yaşandı. Çifte felaketin yıkıp geçtiği 11 ilde mezarlıklar doldu, hayatını kaybedenlerin yakınları çiçeklerle, özel eşyalarla donattıkları kabirlerin başında ağıtlar yaktı. Malatya Şehir Mezarlığı’nda depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına koyuldu.

BAYRAM ŞEKERİ BIRAKTILAR

Adana’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları da Ramazan Bayramı arifesinde Kabasakal Mezarlığına giderek mezarları ziyaret etti. Depremzedeler çiçek ve bayram şekeri bırakıp dualar etti. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na gelenler de depremde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerinde dualar etti. Gözyaşlarını tutamayan aileler mezarlıkların başında birbirlerine sarıldı.

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ÇEKİRDEK AİLEMİ KAYBETTİM

Hatay’daki mezarlıklarda da gözyaşı vardı. Kızı Gülseren ölmeseydi ağustos ayında düğününü yapacağını anlatan Cengiz Balk, mezar taşında duvağı bulunan kabrine çiçekler ekti. Cengiz Balk, “Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından. Bayramda değil, her Allah’ın günü buraya geliyorum. Mezarlıklarını toparlamaya çalışıyorum. Ağlamamak için gayret ediyorum ama buraya gelince insanın duyguları değişiyor. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz. Başka da diyecek bir şey yok. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.