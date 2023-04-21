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Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız

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#Depremzede#Ramazan Bayramı#Hatay
Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Deprem bölgesi, felaketin ardından ilk bayramı buruk karşılıyor. Bölgeyle birlikte tüm Türkiye’nin de bir yanı eksik, yarım ve kırık... Dün depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerinde acı ve hüzün vardı. Mezarlara çiçekler ve oyuncaklar koyan vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü...

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Arife günü deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyaretleri yaşandı. Çifte felaketin yıkıp geçtiği 11 ilde mezarlıklar doldu, hayatını kaybedenlerin yakınları çiçeklerle, özel eşyalarla donattıkları kabirlerin başında ağıtlar yaktı. Malatya Şehir Mezarlığı’nda depremde ölen bazı çocukların mezarlarının üzerine battaniye örtülürken, bayramlıkları mezar taşlarına giydirildi, en sevdikleri oyuncakları da mezarlarına koyuldu.

Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız

BAYRAM ŞEKERİ BIRAKTILAR

Adana’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları da Ramazan Bayramı arifesinde Kabasakal Mezarlığına giderek mezarları ziyaret etti. Depremzedeler çiçek ve bayram şekeri bırakıp dualar etti. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na gelenler de depremde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerinde dualar etti. Gözyaşlarını tutamayan aileler mezarlıkların başında birbirlerine sarıldı.

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Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız

ÇEKİRDEK AİLEMİ KAYBETTİM

Hatay’daki mezarlıklarda da gözyaşı vardı. Kızı Gülseren ölmeseydi ağustos ayında düğününü yapacağını anlatan Cengiz Balk, mezar taşında duvağı bulunan kabrine çiçekler ekti. Cengiz Balk, “Çalışmak için İstanbul’a gitmiştim, çekirdek ailemi kaybettim. Gitmez olsaydım. Beraber giderdik en azından. Bayramda değil, her Allah’ın günü buraya geliyorum. Mezarlıklarını toparlamaya çalışıyorum. Ağlamamak için gayret ediyorum ama buraya gelince insanın duyguları değişiyor. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz. Başka da diyecek bir şey yok. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Eksik, yarım ve buruk bir bayram keşke burada olsaydınız

 

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#Depremzede#Ramazan Bayramı#Hatay

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