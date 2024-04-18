Ekrem İmamoğlu yönetimine borçlanma yetkisi: 4 milyar 200 Milyon lira

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. İETT Genel Müdürlüğü Faaliyet raporunun görüşülmesine başlamadan önce, 7 Meclis üyesinin İBB Meclis Başkanlığına yaptığı başvurular okundu. Okunan dilekçeler ile birlikte 31 Mart yerel seçimlerine Cumhur İttifakını temsilen AK Parti grubu adına seçilen 5 Meclis üyesi MHP sıralarına geçti. Yine AK Parti grubu adına seçilen 2 Meclis üyesi ise BBP adına görev yürüteceklerini meclis başkanlığına verdikleri dilekçeyle bildirdi. Bu değişikliklerle birlikte İBB Meclisinde 129 üyesi bulunan AK Parti'nin üye sayısı 122'ye düşerken, 2 üyesi bulunan MHP'nin İBB Meclisinde üye sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Mecliste üyesi bulunmayan BBP ise 2 üye ile partisini İBB Meclisinde temsil edecek.

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İMAMOĞLU, 5 YIL SONRA İÇ BORÇLANMA YETKİSİ ALDI

İç ve Dış borçlanma gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumda, 2019 yerel seçimlerinin ardından meclis gündemine alınan; imar, çevre, kentsel dönüşüm, toplu ulaşım gibi projelerde kullanılmak üzere 950 milyon liralık iç borçlanma yapılabilmesi yetkisi AK Parti grubunun oylarıyla reddedilmişti. 2024 yılında meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından 2020 yılından bu yana komisyonda bekleyen finansman ihtiyaçlarından kullanılmak üzere istenen 2 milyar 250 milyon liralık iç borçlanma talebi ve pandemi nedeniyle bozulan nakit akışını iyileştirilebilmesi için istenen ve 2021 yılından beri komisyonda bekleyen 1 milyar liralık iç borçlanma talebine çıktı. Kirazlı-Halkalı Metro Projesinin finansmanında kullanılmak üzere 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolarlık dış borçlanma için de İBB Başkanı'na yetki verildi. İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu ve yönetimine toplam 4 milyar 200 Milyon liralık iç borçlanma ile 250 milyon dolarlık dış borçlanma yetkisi verdi. Bütün teklifler oybirliği ile kabul edildi.

İETT FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İBB Meclisinde, İETT 2023 faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2023 yılı İETT Genel Müdürlüğü faaliyet raporunu okudu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından karşılıklı söz alan parti sözcüleri faaliyet raporu hakkında konuşma gerçekleştirdi. Oylamaya sunulan faaliyet raporu; 160 kabul, 97 ret oy ile kabul edildi. İETT araçları ve seferleri hakkında bilgiler veren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Şehrin merkezinden, ücra köşelerine kadar, özel Taşımacılık ile beraber toplam 6 Bin 652 araçla; 832 farklı hatta, günlük 62 bin sefer yapılmakta, yılda 478 milyon kilometre kat edilerek, toplam 1 milyar 340 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir. İETT olarak filomuzda; 2 Bin 704 otobüs, 702 metrobüs ve Adalar İlçemizde 230 elektrikli araç olmak üzere, toplam 3 Bin 636 aracımız bulunmaktadır. Özel taşımacılık filosunda ise 2 Bin 111 Özel Halk Otobüsü ve 905 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 Bin 16 araç mevcuttur. İETT araç filomuzu artırmak gayesiyle yeni araç yatırımlarımızı hızlandırdık. Bu sayede, 2019 yılında 3 Bin 65 olan araç sayımızı, 2023 yılında 3 Bin 406 adede ulaştırdık" dedi.

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"GELİR VE GİDER ARASINDAKİ BU MALİ YÜK, İBB TARAFINDAN KARŞILANARAK SÜBVANSE EDİLMEKTEDİR"

Yolcu biletlerinin 2012 yılında 1.1 dolar seviyesinde olduğunu 2024 yılında ise bilet fiyatının 0.5 dolar olduğunu söyleyen İrfan Demet, "2023 yılı Mayıs ayında akaryakıt ortalama fiyatı 18,92 lira idi. Hemen birkaç ay sonra Ağustos ayına geldiğinde yaklaşık yüzde 100 artarak 37,40 liraya gelmiştir. 2024 yılı Nisan ayında ise güncel akaryakıt fiyatı 42,13 lira seviyesine ulaşmış olup, son 1 yıldaki bu artış oranı yüzde 123'dür. Akaryakıt fiyatlarındaki artış bu kadar yüksekken ve İETT işletmeleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumu iken akaryakıt giderlerimizin yüzde 38'i KDV ve ÖTV'den oluşmaktadır. Bu vergi yükünün bize yıllık maliyeti yaklaşık 3.7 milyar liradır. Sadece bu vergi yükü ile 1 yılda 550 adet yeni otobüs alınabilmekte, 5 yılda ise İETT Filosu tamamen yenilenebilmektedir. Bu yüksek enflasyonist ortamda, personel giderinden akaryakıt ve bakım onarım giderlerine kadar tüm maliyetlerimiz artmaktadır. 2015 yılında yüzde 68 olan yolculuk başı gelirin gideri karşılama oranı, yıllara sari artan maliyetler sebebiyle 2023 yılında yüzde 35'e düşmüştür. Gelir ve gider arasındaki bu fark 2023 yılı sonunda 16 milyar lirayı aşmıştır. Gelir ve gider arasındaki bu mali yük, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanarak sübvanse edilmektedir" diye konuştu.