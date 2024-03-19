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Ekrem İmamoğlu: Tıkır tıkır metro yapıyoruz

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#İmamoğlu#METRO#İftar
Ekrem İmamoğlu: Tıkır tıkır metro yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro hattının Bahariye-Ataköy istasyonları arasındaki 11.3 kilometrelik ikinci etabını hizmete açtı.

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Hattın açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, hattın ihalesini 2015 yılında yapan İBB yönetimine teşekkür edip hattın kendileri gelmeden önce yüzde 35 seviyesinde kısmen durdurulduğunu söyledi. İmamoğlu özetle şöyle konuştu:

REKOR KIRDIK

“Biz göreve geldiğimizde tam 10 metro hattında çalışmalar durdurulmuştu. Biz 5 yıldır tıkır tıkır metro yapıyoruz. Bir tek gün bile durdurmadık. Pandemide, ekonomik krizde de durdurmadık. 25 yılda yaptıkları tam 122 kilometre metronun yarısından fazlasını 5 yılda yaptık. Bu tarihi rekoru Cumhuriyetimize ve Atatürk’ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak görüyorum.”
Ataköy-İkitelli Metrosu, İstanbul’un yoğun nüfusa sahip Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçiyor ve toplam 11 istasyondan oluşuyor.

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İFTARDA BULUŞTU

Haliç Tersanesi’nde inanç temsilcilerine iftar yemeği veren İmamoğlu, “İstanbul, geçmişten bugüne var olan tarihiyle, dünyaya örnek olma mecburiyetindedir. Bu kent insanları birleştiren bir şehirdir” dedi.

 

 

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#İmamoğlu#METRO#İftar

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