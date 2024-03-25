'Ekrem İmamoğlu, Emirgan'daki 3 villayı mal beyanında gizledi' iddiası... Değeri 1,6 milyar TL

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamıştı. Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.

EMİRGAN'DA 3 VİLLA

CHP il binasının satın alınmasına dair para sayma görüntüleri soruşturması sürerken bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başka bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyadaki 'İBBHaber' isimli hesap tarafından paylaşılan bilgilere göre; İmamoğlu'nun Emirgan'da 3 villasının bulunduğu, villaların yaklaşık 1,6 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde olduğu ve bunların da mal beyanında gizlendiği iddia edildi.

Haberin Devamı

İddiaya göre; İstanbul'un en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındı. Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise para sayma soruşturmasında da ismi geçen Tuncay Yılmaz. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı. Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.

Söz konusu villalar için ne kadar ödeme yapıldığı bilinmezken, 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren İmamoğlu'nun, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermemesi dikkat çekti.

Haberin Devamı