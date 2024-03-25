'Ekrem İmamoğlu, Emirgan'daki 3 villayı mal beyanında gizledi' iddiası... Değeri 1,6 milyar TL

Güncelleme Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıklamıştı. Açıklanan mal beyanında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar ve 52.01 gram altının bulunduğu, çiftin ayrıca 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.
EMİRGAN'DA 3 VİLLA
CHP il binasının satın alınmasına dair para sayma görüntüleri soruşturması sürerken bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili başka bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyadaki 'İBBHaber' isimli hesap tarafından paylaşılan bilgilere göre; İmamoğlu'nun Emirgan'da 3 villasının bulunduğu, villaların yaklaşık 1,6 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde olduğu ve bunların da mal beyanında gizlendiği iddia edildi.
Söz konusu villalar için ne kadar ödeme yapıldığı bilinmezken, 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren İmamoğlu'nun, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermemesi dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.— İBB Haber (@ibbhabercomtr) March 24, 2024
MİLYARLIK VİLLALAR NASIL GİZLENDİ? TANE TANE ANLATALIM.
1️⃣ Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan’da yer alan… pic.twitter.com/FKSoauFPWR