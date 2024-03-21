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Ekrem İmamoğlu: Avrupa Oyunları’nı İstanbul’a getireceğiz

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#Ekrem İmamoğlu#Avrupa Oyunları#İstanbul
Ekrem İmamoğlu: Avrupa Oyunları’nı İstanbul’a getireceğiz
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:00

İBB’nin spordaki projelerini anlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027’deki Avrupa Oyunları’nı İstanbul’a getireceklerini söyledi.

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İmamoğlu dün sporcuların da katılımıyla düzenlenen Olimpik Kent İstanbul başlıklı bir sunum yaptı. İBB’nin spordaki projelerini 10 başlıkta sıralayan İmamoğlu, 2027’deki Avrupa Oyunları’nı İstanbul’a getirip, 2036 yılında da İstanbul Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nı düzenleyeceklerini söyledi. Konuşmasında sporda şiddete de dikkat çeken İmamoğlu, “Spor tüm dünyada barış demek, kardeşlik ve dostluk demektir. Sporda, ülkeler birbiri ile aralarında olan savaşlara bile ara vermiştir” dedi. İmamoğlu sunumun ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Rakibi Murat Kurum’un, “Muhalefet sürekli ekonomik gündemle siyaset yapmaya çalışıyor. Biz yerel seçimde ekonomiyi oylamayacağız” açıklamasına İmamoğlu, “Ben tabii ki kentin yoksulluğunu konuşacağım. Ben konuşmuyorum ki toplum konuşuyor” diye yanıt verdi. İmamoğlu, Kurum’un “İstanbul’u benimle konuşamaz. İstanbul’un sorunlarından haberi yok” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “İstanbul’un ilçelerini bilmeyen benimle ne konuşuyor? Gelsin konuşalım. Mesela kanalı konuşalım. Neyine karşı, nasıl karşı? Gelsin konuşalım. Buyursun” dedi.

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#Ekrem İmamoğlu#Avrupa Oyunları#İstanbul

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