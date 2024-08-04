Ekiplerin kurtardığı köpeğin ayakları kesildi... Tedavi sonrası sağlığına kavuştu

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Alınan bilgiye göre, 3 hafta önce bir apartmanda komşuları sürekli havlama sesinin gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haber vererek itfaiye personeliyle evde aç ve susuz kalan köpeği kurtardı. Belediyienin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen köpeğin arka iki ayağının bir süre önce uygun olmayan şartlarda kesildiği belirlendi. Ekipler, köpeği besleyip, yaralarını pansuman etti, yıkayıp tırnak bakımlarını yaptı. Terrier cinsi köpek 20 günde hem sağlığına kavuştu, hem de psikolojisi düzeldi. Veterinerler minik köpeğin adını ‘Şirin’ koydu.
"ŞİRİN BURADA GAYET MUTLU”
Şirin’in bulunduğunda iyi durumda olmadığını anlatan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, “İlk yapılan incelemede aç susuz kaldığı, tüylerinin karışık olduğu, en önemlisi arka bacaklarının eklem yerinden kesilmiş olduğunu gördük. Herhangi bir dikişine rastlamadık, amatörce kesim olduğunu düşünmekteyiz. Uzun süre önce kesilmiş. Ayrıca agresif durumdaydı. İnsanları gördüğü zaman hırlıyordu, havlıyordu. Dostumuz 10 yaşında. Şu an gayet sakin duruyor. Psikolojisi düzeldi, rehabilitasyonu yapıldı” dedi.