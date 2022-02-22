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Ekipleri şaşırtan görüntü: Buzdolabından suikast silahı ve tarihi eser çıktı

#Kayseri#Buzdolabı#Tarihi Eser

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda evde arama yapan ekipler, buzdolabı içerisine gizlenmiş suikast silahı tabir edilen kalem silah ve 71 adet silaha ait fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Ö.K.'nin elinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu ve bu tarihi eserleri kendine ve kardeşine ait ikamette sakladığı, yurtdışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipleri şaşırtan görüntü: Buzdolabından suikast silahı ve tarihi eser çıktı

Talas ve Melikgazi ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Evdeki aramalarına devam eden ekipler, mutfakta bulunan buzdolabında da arama yaptı. Yapılan aramada buzdolabı içerisine gizlenmiş 1 adet suikast silahı tabir edilen kalem tabanca ve tabancaya ait 71 adet fişek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan Roma ve Bizans dönemine ait 688 adet sikke ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.K., R.D. ve K.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Kayseri#Buzdolabı#Tarihi Eser

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