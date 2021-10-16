Ekipler harekete geçti, ceza yağdı: Tam 3 milyon 28 bin 355 TL...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince, İzmit Körfezi'nde yapılan kontrollerde, Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Panama bandıralı 'Asl Lisa' isimli kuru yük gemisinin denize hidrolik yağ sızdırdığı tespit edildi.
Ekipler tarafından gemiye 3 milyon 28 bin 355 lira ceza para cezası kesildi. Deniz kirliliğinin yaşandığı bölgede temizlik çalışması başlatıldı.
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