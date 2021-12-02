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Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı! Kendini böyle savundu

#Adana#Ekin Gökçe Yıldız#Tolga Avcı

Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Tolga Avcı (30) tutuklandı. İfadesinde Yıldız'ın, arkadaşının sevgilisi olduğunu söyleyen Avcı, "Oturduğum binanın bodrum katına girip sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'Sakın oynama' diye uyarıp gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum" dedi.

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Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız, bir apartmanın bahçesinde yaralı olarak bulundu. Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Yıldız, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eşi Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2 yıl önce husumetlileri tarafından öldürüldüğü belirtilen Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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KAMERALAR İNCELENİP, ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, Yıldız’ın vurulduğu belirlenen bodrum kata en son Tolga Avcı'nın indiği belirlendi. Yıldız’ın yine en son telefonda Tolga Avcı ile görüştüğü saptandı. Yıldız ile Avcı'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.

Bu bilgiler doğrultusunda ekipler, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Avcı'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler, Avcı ile arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.'yi (21) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

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'VURMADIM, KENDİ KENDİNİ VURDU'

Daha önce de 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Avcı, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddetti. Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında oturan Avcı, arkadaşının sevgilisi Ekin Gökçe Yıldız'ı konuşmak için binaya getirip bodrum kata indirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'Sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu."

Ekin Gökçe Yıldızın cinayet şüphelisi tutuklandı Kendini böyle savundu

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Avcı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ekin Gökçe Yıldızın cinayet şüphelisi tutuklandı Kendini böyle savundu

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#Adana#Ekin Gökçe Yıldız#Tolga Avcı

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