Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı: 2 yaralı

Kaza saat 22.30 sıralarında Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Caner Can yönetimindeki 34 DR 2061 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçince sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ZC 2323 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil taklalar atarak sürüklendi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaparak, kazaya neden olan ve sürücü belgesi olmadığı anlaşılan Caner Can (16), olay yerinden kaçmak isterken, bekçiler tarafından yakalandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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