Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

EGM’den sahte para dolandırıcılığına karşı uyarı

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sahte Para#Merkez Bankası

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sahte para mağduriyeti yaşamaması için bilgilendirici ve uyarıcı animasyon video yayınladı.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için sahte para dolandırıcılığına dikkati çekti. EGM, paylaşımında kağıt paralarda kullanılan emniyet şeridinin tüm banknotlarda gömülü olduğunu ve banknotun ışığa tutulduğu zaman kağıt para değerini, ayrıca TL harflerinin görülebileceğini belirtti.

Öte yandan filigranın paranın ön yüzünde sol tarafta yer aldığını hatırlatan EGM, holografik şeridin ise banknotların sağ ön yüzünde bulunduğunu ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motifler içerdiğini aktardı. Ayrıca holografik şerit folyoda TL ve paranın kupür değeri yer alırken banknotun hareket ettirilmesi halinde parlak ve renkli yansımalar gerçekleşeceği bildirildi.

Gizli görüntünün ise paranın sağ altında yedigen bir şeklin içinde bulunduğunu ve banknota yatay göz hizasında bakıldığında paranın kupür değerini gösteren gizli görüntünün görülebildiğini aktaran EGM, banknotlarda bulunan renk değiştiren şeridin, banknotun arka yüzünde olduğunu hatırlattı.

Haberin Devamı

SARI YANSIMA ÇIKARIYOR

Öte yandan paranın hareket ettirilmesi halinde şeridin yarı şeffaf sarı bir yansıma çıkardığı vurgulandı. Kabartma baskısının ise kağıt paraların ön yüzünde Atatürk portresi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ibaresi arasında yer aldığı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet Genel Müdürlüğü#Sahte Para#Merkez Bankası

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen

BAKMADAN GEÇME!

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi parayla oynuyor

Lokantada masaları temizleyen çocuk işini hırsla yaptı, şimdi "parayla oynuyor"

#Tom Cruise
Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen