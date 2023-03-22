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EGM'den, Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Özel Harekat Başkanlığı#Kuruluş Yıldönümü
EGMden, Polis Özel Harekatın 40ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 00:03

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu kamuoyuyla paylaştı.

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Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından bir video yayınlandı.

EGM'nin Twitter hesabından yayınlanan video, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında. Kahraman Gazimiz Komiser Koray Tunçel" notuyla paylaşıldı. Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara'da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu Gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis Özel Harekat Başkanlığı#Kuruluş Yıldönümü

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