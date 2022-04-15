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EGM'den 'maaş promosyon' açıklaması

#Ankara#EGM#Maaş Promosyon
EGMden maaş promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) "İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz bir sözleşme imzalanmadığı' iddiaları gündeme getirilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tüm personeli de faydalanacaktır" açıklaması yapıldı.

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EGM, bazı sosyal medya platformlarında yer alan emniyet mensuplarının banka maaş promosyon anlaşmaları ile ilgili paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında 18 Mart 2022 tarihinde imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve 81 il teşkilatında görev yapan tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar, 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında arttırılacak ve sözleşme 5 yıl süreyle geçerli olacaktır. Bu durum, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile tüm teşkilata duyurulmuştur. Merkez ve il teşkilatlarımız, devam eden banka promosyon anlaşmaları sona erdikçe ek protokol ile yeni yapılan sözleşmeye dahil olacaklardır" denildi.

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'İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DE FAYDALANACAK'

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün promosyon anlaşmasının 6 ay önce bittiği ve henüz sözleşme imzalanmadığı iddiaları gündeme getirilip dezenformasyon yapıldığı belirtilerek, "Oysa İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün promosyon anlaşması, 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek olup, süre sonunda yeni anlaşmaya dahil olunacaktır. Yeni sözleşme gereği yapılacak ödemeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tüm personeli de faydalanacaktır. Bu konuda sahte hesaplardan provokasyon yaptığı belirlenenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

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#Ankara#EGM#Maaş Promosyon

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