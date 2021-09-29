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Eğlence mekanında güvenliğin parmağını koparmıştı! İşte istenen ceza

#Eğlence Mekanı#Uluossyn Malgazhdarova#Parmak
Eğlence mekanında güvenliğin parmağını koparmıştı İşte istenen ceza

Beyoğlu'nda iki ay önce bir eğlence mekanında tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardığı iddiasıyla tutuklanan Kazakistan uyruklu Uluossyn Malgazhdarova hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur C'nin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darbettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN 16 FARKLI YERİNDE KESİ VE EKİMOZ SAPTANDI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'nın vücudunun 16 farklı yerinde kesi ve ekimozların bulunduğu, bunların yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği iddianamede yer aldı.

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ŞİKAYETÇİNİN KEMİĞİ KIRILDI

Şikayetçi Cumhur C'nin raporunda ise sağ el 4. parmaktan distal falankstan ampute olduğu, yaşamını tehlikeye sokmadığı ve ikinci dereceden kemik kırığı bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN ISIRDIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Uluossyn Malgazhdarova ifadesinde, güvenlik görevlilerinin kendisini mekanda ve dışarda darbettiklerini, Cumhur'un elini ağzına soktuğunu ve ağzını yırtacak boyuta getirdiğini, bu nedenle kendini koruma maksatlı olarak bu kişinin elini ısırdığını, alkollü olduğu için ne yaptığını bilmeden karşılık verdiğini söylediği yer aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şikayetçi Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri ise şüpheli ve arkadaşlarının alkollü olmaları nedeniyle taşkınlık çıkardıklarını ve şüphelinin Cumhur'un parmağını kopardığını, dışarı çıkmamak için direnmeleri üzerine saçlarından tutarak zorla çıkardıklarını ve basit yaralama suçlamasını kabul etmedikleri anlatıldı.

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OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERDE ARBEDE GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin görüntülerin temin edilmesi üzerine bilirkişi raporunda da taraflar arasında arbede yaşandığı ve şikayetçi Cumhur ile şüphelinin tekme tokatlarla vurduğu, saçından sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştıkları, şüphelilerin de elinde şişe bulunduğu ve şişeyi yer attıklarının tespit edildiği anlatıldı.

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GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ DOSYA AYRILDI

Şikayetçi Cumhur C. ile diğer iki güvenlik görevlisinin fikir ve eylem birliği içinde şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı darp ettikleri, böylece şüpheliye karşı "Basit yaralama" suçunu işledikleri belirtildi. İddianamede, bu suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle bu şikayetin ayrı dosya üzerinden yürütüleceği belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, tartışmanın hangi sebepten kaynaklandığı ve ilk olarak kim tarafından haksız hareketin yapıldığı tespit edilemediğinden mahkemece tahrik hükümlerinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Şikayetçi Cumhur C'nin parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Aynı gün tutuklanan şüpheli Malgazhdarova, iddianame kabul edilirse İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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#Eğlence Mekanı#Uluossyn Malgazhdarova#Parmak