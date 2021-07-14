Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak koparmıştı... O turistler ilk kez konuştu!

O gece Kazak turistler Beyoğlu’nda bir gece kulübünde eğlenmeye gitmişlerdi, ama eğlence kötü bitti. İddialarına göre her şeyin nedeni tacizdi.

GÜVENLİK “İÇERİ ALMADIM” DEDİ AMA…



Güvenlik görevlisi, “Bu gelen yabancı uyruklu bayan içeri girmek istedi, sahip olduğum tecrübeye dayanarak almak istemedim kendilerini.” ifadelerini kullanmıştı.



Ama olay parmağı kopan güvenlik görevlisinin anlattığı gibi değildi. Zaten 3 arkadaş saatlerdir gece kulübündeydi ve eğleniyorlardı. Onların iddiasına göre de olayın başlamasının nedeni uğradıkları sözlü tacizdi. Turistler, “Biz içerideydik, içeride oturuyorduk. Bir erkek yanımıza geldi, bizi taciz etti. O erkek kalktı gitti, kalktıktan sonra garsonlar yanımıza geldi. Olay devamında başladı yani. Güvenlikler de gelince tartışma çıktı." dedi.



NASIL OLDUYSA PARMAĞI KAPTI KOPARDI



Olayda parmağını kaybeden güvenlik görevlisi, “Arkadaşım müdahale etmek isteyince, arkadaşıma vurdu çantasıyla. Tuttum kendisini dışarı çıkarmak istedim. Nasıl oldu anlamadım bu bayan parmağımı kapmış, koparıp atmıştı.” dedi.

ARKADAŞLARI DA DAYAK YEDİ



Kadınlardan biri güvenlik görevlisini yüzük parmağını ısırdı, kopardı. O kopan parmağı ararken, diğerleri de tekme ve yumruklarla kadını darp etti, yerlerde sürükledi. Araya giren arkadaşları da dayak yedi.



Görevli hastaneye götürülürken 3 turist de polis merkezine götürüldü. İfadeleri alınan turistlerden güvenlik görevlisinin parmağını ısıran kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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