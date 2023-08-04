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Eğitimin zirvesi İstanbul’da buluşuyor

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#Yusuf Tekin#Eğitim Zirvesi#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü
Eğitimin zirvesi İstanbul’da buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ev sahipliğinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) 4’üncü ‘Mütevelli Heyeti Toplantısı’, 4-5 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

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Toplantıya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve İran ile gözlemci üye ülke olan KKTC’nin eğitim bakanları ve ülke temsilcileri katılacak. Programın ilk gününde, ‘Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu’ toplantısı yapılacak. Toplantının ardından Bakan Tekin’in ev sahipliğinde gala yemeği düzenlenecek. Galaya, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, YÖK temsilcileri ile Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine yönelik çalışmaları bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri de katılacak.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ  

Programın ikinci gününde ise, 4’üncü Mütevelli Heyet Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, EİTEE’nin iki yıllık raporu değerlendirilecek. Ayrıca üye ülkeler arasında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımı ile teknoloji transferinin artırılması ve insan kaynağının güçlenmesi için yapılacak işbirliği konuları ele alınacak. Bakan Yusuf Tekin’in Türkiye’de yürütülen eğitim politikalarına ilişkin bilgiler aktaracağı toplantıda, üye ülkelerin temsilcileri de ülkelerinin eğitim politikalarına dair birer sunum yapacak.

 

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#Yusuf Tekin#Eğitim Zirvesi#Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü

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