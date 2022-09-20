Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi adımlar atıyoruz

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Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, fırsat eşitliği konularında tarihi adımlar atıyoruz. Her alanda eğitim altyapımızın güçlendirilmesi çabasındayız’’ dedi. 4 + 4 + 4 eğitim reformuyla zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulöncesi eğitim seferberliği sayesinde 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78’den yüzde 93’e çıkardıklarını, yüzde 100’e ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını döneminde öğrencilerin pek çok elektronik içeriğe ulaşacağı dijital platformlar ve ücretsiz materyal desteği verdiklerini, yaz okullarını devreye aldıklarını belirten Erdoğan, öğrencilerin gelişim aşamalarında okuryazarlık, aritmatik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Mesleki eğitimin üzerinde titizlikle durdukları bir konu olduğuna değinen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

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49 ÜLKEDEKİ OKULLAR

“Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi kurumlarımız arasında yakın işbirliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik. Türkiye Maarif Vakfımız ise Asya ve Balkanlar başta olmak üzere 49 ülkeye yayılan eğitim kurumlarıyla önemli bir boşluğu doldurdu. TİKA da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye olarak burslarıyla her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını da kendi evlatlarımızda ayrı tutmuyoruz. Eğitimleri için gereken her türlü çabayı sarf ediyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan aşılamak üzere K12 programına iklim değişikliği ve çevre dersini ekledik.”