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Eğitimde ‘Cumartesi Buluşması’

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#Cumartesi Buluşmaları#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Murat Mücahit Yentür
Eğitimde ‘Cumartesi Buluşması’
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Cumartesi Buluşmaları’ adıyla öğretmen ve velileri bir araya getiriyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, “Kapımız herkese açık” dedi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ‘Cumartesi Buluşmaları’nda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, öğretmen ve velilerle birebir görüşüyor. Cumartesi günleri sabah 08.30 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen buluşmalarda genellikle öğretmenler projelerini, veliler ise önerilerini paylaşıyor. Yentür, bu hafta ilki düzenlenen ‘Cumartesi Buluşmaları’yla ilgili şunları söyledi:

AYDA İKİ KERE YAPILACAK

“Sosyal medya hesaplarımızdan buluşma gününü duyuruyor ve verdiğimiz link ile buluşmaya katılmak isteyenlerin randevu oluşturmalarını sağlıyoruz. İsteyen herkes elektronik sistem üzerinden, kimseye telefon dahi açmadan kendi randevu saatini belirleyebiliyor. Bu buluşmaları eğitim öğretim süresi içerisinde her ay iki kez gerçekleştireceğiz. Yazın ise ayda bir olacak şekilde planlayacağız. Diğer yandan ‘Yönetici Buluşmaları’ yapmayı da planlıyoruz. Bu çalışmada ise tek tek ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret edeceğiz.”

 

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#Cumartesi Buluşmaları#İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Murat Mücahit Yentür

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