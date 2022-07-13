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Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

#Nazmi Arıkan#Çanakkale#Fen Bilimleri Eğitim Kurumları
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker’le Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine gitti.

Çiftlik çalışanları öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker’in kanlar içerisinde cansız bedenleri ile karşılaştı.

İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Arıkan ve Eker’in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 2 çocuk babası olan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada birleştirilmiş sınıfta ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu. Arıkan, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. Arıkan, 2011-2012 döneminden itibaren İstanbul olmak üzere farklı illerde özel okullar açtı.

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#Nazmi Arıkan#Çanakkale#Fen Bilimleri Eğitim Kurumları

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