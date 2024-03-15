Eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü: Bir şehit

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Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuş Ercan Güven şehit oldu. O sırada şantiye alanında bulunan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan Pilot Gümüş ve Er Öztürk’ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan şehit Güven için taziye yayımlandı ve konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı söylendi. Savcılık da soruşturma başlattı.

Acı haber evli, bir çocuk babası Uzman Çavuş Güven’in Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesinin yarın Girne Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde Cuma namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.



