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Eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü: Bir şehit

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#Konya#Eğitim Uçağı#Şehit
Eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü: Bir şehit
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait olan NF-5 eğitim uçağı, dün 12.51’de, iniş sırasında piste yakın bölgede çalışma yapan iş makinesinin üzerine düştü.

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Pilot Şükrü Gümüş paraşütle atlayıp kurtulurken, iş makinesi operatörü uzman çavuş Ercan Güven şehit oldu. O sırada şantiye alanında bulunan Sözleşmeli Er Furkan Öztürk ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan Pilot Gümüş ve Er Öztürk’ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan şehit Güven için taziye yayımlandı ve konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı söylendi. Savcılık da soruşturma başlattı. 

Eğitim uçağı iş makinesinin üzerine düştü: Bir şehit

Acı haber evli, bir çocuk babası Uzman Çavuş Güven’in Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin cenazesinin yarın Girne Mahallesi’ndeki Yavuz Sultan Selim Camisi’nde Cuma namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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#Konya#Eğitim Uçağı#Şehit

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