Ege’de ‘Efes’ rüzgârı

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DÜNYANIN yakından takip ettiği Türkiye’nin en büyük müşterek tatbikatı EFES-2024, iki safha halinde 9 Mayıs’tan bu yana İzmir Seferihisar’da icra ediliyor. Tatbikatın 30 Mayıs’ta gerçekleşecek Seçkin Gözlemci Günü’ne ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. TSK’nın envanterine kattığı milli savaş gemileri, Türk jetleri, helikopterleri, milli taarruz helikopteri Atak, SİHA’lar ve İHA sistemleri, EFES-2024 Tatbikatı’nda görev alıyor. TCG Anadolu ve geçen günlerde suya inen Türkiye’nin ilk milli fırkateyn projesi TCG İstanbul, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500, Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi ile donatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk gemisi TCG Piri Reis de tatbikatta yer alıyor.

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Tatbikatın seçkin gözlemci gününde ise TCG Anadolu’dan sahile yapılan çıkarma faaliyetine Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’yla (ZAHA) katılan Amfibi Deniz Piyade unsurları tarafından icra edilen meskûn mahal muharebesine ait görüntüler askerlerin üzerindeki ASELSAN’a ait kamera ve telsiz sistemleri aracılığı ile anlık olarak seyir yerindeki ekranlara yansıtılacak.

Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Jet de ilk kez bir tatbikatta boy gösterdi.