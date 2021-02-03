Ege ve Trakya’yı sel vurdu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu birçok ev ve işyerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar, geceyi okul ve otellerde geçirdi. Sel sularının en çok etkili olduğu Yenimahalle’de ise evlerin yanı sıra çok sayıda araç da sular altında kaldı. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin sevk edildiği beldede, çalışmalar aralıksız sürdü.

Evindeki suyu tahliye etmeye çalışan Sevcan Engin’i komşuları teselli etmeye çalıştı. 5 ay önce kredi ile aldığı evini görünce şoke olduğunu söyleyen Engin, “Yeni aldığım ev de eşyalar da balçık içinde. Ev çürüdü, bitti. Her şeyimi yeniden aldım bu evde oturacağız diye” diyerek ağladı.

METREKAREYE 65 KİLO YAĞIŞ

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 saatte metrekareye 65 kilogram yağış düştüğünü belirterek “Bu, ilimize yılda düşen toplam yağmurun 10’da 1’i demek. Çok yüksek bir oran. Bazı köylerimizde menfezler, köprüler yıkıldı.Can kaybı yaşanmaması tesellimiz” dedi. Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan da taşkında 400 evde hasar olduğunu söyledi. DSİ, Armağan Barajı’nın doluluk seviyesindeki artış nedeniyle baraj vanasını açacaklarını duyurarak vatandaşları uyardı. (Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU / DHA)





EDİRNE'DE HAVSA DERESİ TAŞTI

Edirne’de sağanak nedeniyle Havsa Deresi taştı.Çukurköy, Kulubalık ve Bakışlar köylerinde dere yatağına yakın evlerin bahçelerini, tarım arazilerini ve ahırları su bastı. Havsa Deresi’nin taşması sonucu civardaki köylerde tarım arazileri su altında kaldı. Dereye yakın evlerin bahçelerini, ahırları su bastı. Taşkın nedeniyle Bakışlar köyünün girişi suyla doldu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Bakışlar köyü sakinlerinden Ali Osman Çakıroğlu, sağanağın neredeyse 12 saat aralıksız sürdüğünü söyledi.

Selin vurduğu köyde yaşayan Ali Osman Çakıroğlu, taşkın nedeniyle maddi zarar meydana geldiğini belirterek “Her tarafı su aldı, aşağı mahallelerimiz göl oldu. Komşu köyümüz Çukurköy de göl oldu. Derenin taşması sonucu köyün girişi de suyla doldu” dedi.

ÇANAKKALE'DE YILDIRIM DÜŞTÜ

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocabaşlar köyünde de Süleyman-Ümmühan Can çiftinin yaşadığı 2 katlı eve, sağanak sırasında düşen yıldırım isabet etti.

Çıkan yangına ihbar üzerine giden Lapseki ve Umurbey itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak çatısı da çöken ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yıldırım düşmeden yaklaşık 20 dakika önce evden çıkıp bitişikteki mutfağa geçen çift, yara almadı. Ayvacık ilçesinde de metrekareye 47.8 kilogram yağış düştü.

TEKİRDAĞ ERGENE'DE ALARM

Trakya’da etkili olan sağanakla birlikte yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle barajların doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Dün sabah debisi 170 metreküp/saniyeye ulaşan ve ‘sarı’ alarm verilen Ergene Nehri’nin debisi öğleden sonra 247 metreküp/saniyeye yükselince DSİ alarm seviyesini ‘turuncu’ya yükseltti.

Debileri Suakacağı istasyonunda bir günde 54 metreküp/saniyeden 107 metreküp/saniyeye çıkan Tunca Nehri ile İpsala’da 729 metreküp/saniyeden 1038 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri için de ‘sarı alarm’ verildi. Tekirdağ Kapaklı’da da debisi yükselen dereye düşen Metin Erdil (52) yaşamını yitirdi.

İZMİR'DE SAĞANAK 2 CAN ALDI

İzmir’de etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, birçok ilçede sel ve su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda kaldı. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka’da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. Kentte 19 dere taştı, 1714 su baskını yaşandı. 170 trafo arızalandı, 66 bin dönüm tarım alanı su altında kaldı.

Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde sele kapılan araçtaki Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk yaşamını yitirdi. Kaymakamlık, Balaban Deresi bandındaki evlerin tahliyesini istedi. Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi’nde de derenin taşmasıyla 4 köprü çöktü. Sele kapılan 7 küçükbaş telef oldu. Bahçeler zarar gördü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de 1995’ten bu yana görülen en büyük sel felaketinin yaşandığını söyledi. Köşger, İzmir’in şubat ayı yağış ortalamasının metrekareye 102 kilogram olduğunu belirterek “Gece boyunca 8 saatte yağan yağmur 120 kilogramdı, 130 kilograma ulaştı. Halâ devam ediyor” dedi. Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca DSİ kontrollü su tahliyesi başlattı.

SÖRF TAHTASIYLA YOL ALDILAR

Cadde ve sokakların göle döndüğü Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi’nde de mahsur kalanlar iş makinesiyle tahliye edildi. Bazı kişilerin ise sel sularında sörf tahtası ile ilerledikleri görüldü.

(Halil İbrahim KARABIYIK Fırat AKAY / DHA)