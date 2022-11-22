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Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

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#Fırtına#Ege Denizi#Meteoroloji
Ege Denizinde fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 15:34

Ege Denizi'nde yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nin kuzeyinde (Çanakkale - Çeşme arası) yarın günün ilk saatlerden itibaren; güneyinde ise (Çeşme - Bodrum arası) öğle saatlerinden itibaren fırtınalı havanın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Ege Denizinde fırtına uyarısı

Fırtınanın güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanarak, denizciler ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları istendi.

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#Fırtına#Ege Denizi#Meteoroloji

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