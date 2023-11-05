Efes Kültür Yolu Festivali bayrağı Antalya’ya devretti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivaller ile Türkiye’nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlarken şehirlerin marka değerine de katkı sağlıyor. Türkiye’nin şehirlerini merkeze alan festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor.

BU SENE 11 İLE ÇIKTI

2021’in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022’de İstanbul ile birlikte Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene, 11 ilde düzenleniyor. Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivallere Gaziantep, Ankara, Konya, Çanakkale, Nevşehir, Trabzon, Erzurum, İstanbul ve Diyarbakır’dan sonra İzmir ev sahipliği yaptı.

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YENİ NESİL BİR KÜLTÜR MERKEZİ

9 gün süren Efes Kültür Yolu Festivali’nin merkezinde İzmir Kültür Sanat Fabrikası yer aldı. 140 yıldır Tekel Fabrikası olarak bilinen ve artık yeni nesil bir kültür-sanat merkezi olan mekan, İzmir’in sembol yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 20 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık alan ve yeşil alana sahip İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda festival boyunca çok özel etkinliklere, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yaptı.

ALMANYA’DAN GELDİM

Almanya’dan hem festivali hem de İzmir Kültür Sanat Fabrikasını görmeye gelen Pervin Temiz, “Almanya’dan geliyorum ben. Selçuk’ta evimiz var. Instagram’dan gördüm çok ilgimi çekti festival. Bu fabrikaya hep gelmek istiyordum. Eserler çok güzel.” dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de eserleri sergilenen ressam Funda Alkan Beyoğlu Festivali’nin coşkusundan etkilendiğini, Efes Kültür Festivali’ne de arkadaşlarının eserlerini görmeye geldiğini belirtti.

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ÇOK MODERN

Fabrikada geçmişine atfen anı odaları kurulduğunu ifade eden Yağmur Türkeş de “Bir arkadaşım çok beğenmiş, tavsiye etti. Onunla birlikte geldik. Burası çok güzel bir yer. Öncesinde Tekel fabrikası olduğu için buraya anı odaları kurulmuş. İzmir’de böyle bir güzel müzenin olması da beni ayrıca mutlu etti. Çok zengin, çok modern.” diye konuştu.

NURİ İYEM HAYRANI

Ressam Nuri İyem’in hayranı olduğunu belirten Zehra Değirmenci, Bu hayatta en sevdiğim ressam Nuri İyem. Her zaman evimin bir köşesinde Nuri İyem olmasını isterdim. Başka ressamlar da var tabii. Müthiş bir yer, İzmir için çok özel. Bu şehre böyle bir yer kazandırdıkları için çok teşekkür ederim.” dedi.

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EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER

Kayseri’den iş için İzmir’e gelen Cavit Bilgin de şunları kaydetti: Boş vaktim de vardı, farklı yerler görmek istedim. Sonradan öğrendim ki burası eski bir fabrikadan dönüştürülmüş. İlgimi çekti. Etkilendim. Böyle eski yapıların bize kazandırılması gerçekten çok güzel. Emeği geçenlere teşekkürler.’ dedi.

UZAK YAKIN VOL 1

Efes Kültür Yolu Festivali’nin en prestijli sergilerinden biri olan Uzak Yakın Vol 1 İzmir, çağdaş sanatlar alanında eserler üreten yaklaşık 100 sanatçının yapıtlarında oluşan bir seçkiyi İzmirlilerin beğenisine sundu. Açılışını 28 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un yaptığı sergi, 28 Kasım’a kadar İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültür Park Sanat Galerisi ile aynı müzenin Tarih ve Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşacak.

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ORTAK VE YENİ UFUKLAR

Uzak Yakın Vol 1 İzmir; sanatçı, izleyici ve sanat üretimi arasında bağları kuvvetlendirmeyi, sanatsal farkındalığı arttırmayı, çağdaş sanatları geniş kitlelere yayarak erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Farklı şehirlerdeki sanatçılar arasında etkileşimi artırmayı amaçlayan sergi, yaşamda ve sanatta tek bir istikametin olmadığının bilincinde kalarak hayatın ve sanatın birbirine temas ettiği ortak ve yeni ufuklar yaratmakla ilgileniyor.

BÜYÜK İZMİR SOFRASI

İzmir’in zengin mutfak kültürü de festivalde yerini aldı. Kültürpark’taki İzmir Gastronomi Alanında “29 Ekim’in İzinde Büyük İzmir Kültür Sofrası” kuruldu. Bu alanda ayrıca, “Latife Hanım’ın Mutfağı’ndan Gazi Mustafa Kemal’in Damağına İzmir Sofrası”, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sevdiği Yemekler”, “Bir Ağız Tadı Hikayesi; Şambali” ve “Sefarad Lezzetlerinin İzmir’e Armağanı; Boyoz” etkinlikleri düzenlendi.

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KEŞKE HİÇ BİTMESE

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı, çocuklar için hazırlanan atölye, yarışma ve tiyatro oyunlarıyla renklendi. Festivale annesiyle birlikte katılan Nil Yıldız, “Keşke festival hiç bitmese hep olsa.” sözleriyle duygularını ifade etti.

GEZE GEZE BİTİREMEDİK

Minik kızın annesi Ayperi Yıldız da “Diğer festivalleri haberlerden takip etmiştim. İzmir'de de olması çok iyi oldu. Çocuklar, gençler, büyükler herkese hitap edecek birçok şey var festivalde. Geze geze bitiremedik.” dedi.