Efeler Yolu ‘Top 100’de

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Ege bölgesindeki özellikle Kurtuluş Savaşı’na ait kültürel mirası ve doğal güzellikleri göstermek isteyen akademisyenler, Efeler Yolu Projesi’ni geçtiğimiz günlerde hayata geçirdi. Toplam 500 kilometreyi kapsayan Efeler Yolu, İzmir’in Bornova ilçesinden başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ Sıradağları’nı geçerek Kiraz ilçesinin yaylalarını dönen ve devamında Aydın Sıradağları üzerinden Selçuk’ta bulunan Meryemana’da sonlanan çok etaplı ve işaretli bir yürüyüş yolu olarak kurgulandı.

Mitolojik bir yolculuk sunan Likya Yolu’na benzeyen Efeler Yolu, bir ayda yürünen 27 ana etap ve bir alternatif etaptan oluşuyor. Efeler Yolu etapları 13-26 kilometre arasında değişen uzunluklarda ve genellikle ‘orta-zor’ ve ‘zor’ şeklinde tanımlanıyor.

MÜHÜRLÜ KÖYLER

Efeler Yolu etapları sonunda, kadim kültürel değerlere sahip mimari özelliklerini koruyarak günümüze aktarabilmiş ve uluslararası turizm potansiyeli yüksek köylere ulaşılıyor. Bu yönüyle Efeler Yolu; Nazarköy, Yukarıkızılca, Ovacık Yaylası Tabiat Parkı, Lübbey, Gölcük, Bozdağ, Birgi, Beyköy, Kaplan ve Şirince köylerini birbirine bağlanıyor. Her köyde, yerel halk tarafından kabul görmüş ve köyün kimliğini yansıtan bir sembol ‘Köy Mührü’ olarak seçilmiş. Diğer yandan bu köylerin her birinde en az bir adet ‘Efeler Yolu Dostu İşletme’ bulunuyor. Yürüyüşçüler, www.efeleryolu.com ya da yerelde bulunan ortak işletmeler üzerinden bir ‘Efeler Yolu Pasaportu’ edinerek, ulaştıkları köyün mührünü pasaportlarına vurdurabiliyorlar. Efeler Yolu etaplarının sonunda bir Efeler Yolu kapısından geçilerek köye giriş yapılıyor. Bu kapı günün sonunda etabın tamamlandığı ve köy sınırına girildiği anlamına geliyor.

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YARINLARA İLHAM BIRAKAN HİKÂYELER

Green Destinations Top 100 Stories, dünya çapındaki destinasyonların girişimlerini toplayan ve kutlayan, sorumlu turizm liderliğine ilham veren bir yarışma. Bu yarışma ile dünyanın dört bir yanındaki turistik destinasyonlardan sürdürülebilir turizm girişimlerine ilişkin iyi uygulama hikâyeleri uluslararası arenaya tanıtılıyor. Yenilikçi iyi uygulamalar turizme ve geleceğin gezginlerine ilham oluyor.