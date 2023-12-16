Edirne'nin yüksekleri beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınır kesimindeki köyler beyaza büründü.

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Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de hafif yağmur yağıyor. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olacağını bildirdi. Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağdı. Zaman zaman da yağmurla karışık kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi.

Öte yandan, Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle iptal edildi. Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınağına çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.