Edirnekapı Şehitliği'nde buruk babalar günü

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Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü hüznü hakim. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınları dualar ve Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da Babalar Günü'nde şehitlere dua etmek için kabristana geldi.

"VATAN SAĞ OLSUN"

1995 yılında Tunceli'de silah arkadaşlarıyla birlikte şehit düşen Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz, "Enver benim tek oğlumdu. Vatan için 18 arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Acımız büyük. Özel günler bize acı veriyor. Oğlum bize gelemedi biz ona geldik. Yaşasaydı koşarak elimizi öpmeye gelirdi. Her cuma oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Vatan sağ olsun, her şey vatan için. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

"HER GÜN BURADAYIZ"

Tunceli’de çatışmada şehit olan Ahmet Üvenç’in abisi, Muhlis Üvenç, "Her gün buradayız. Acı bizim acımız vatan bizim vatanımız, hayat devam ediyor. Bunları ihmal edenler var. Çok ihmal ediyorlar bizi. Gelip bizi ziyaret etsinler. Anne babaları ziyaret etsinler. Babalar burada gaziler burada. Biz her gün buradayız. Vatan için canını verdiler. Bizim de yalnız bırakmamamız lazım" dedi.