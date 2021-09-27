Edirne'de şaşırtan görüntü! Metrelerce kuyruk oluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Pfizer CEOsundan çok konuşulacak aşı açıklamasıPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklaması#Koronavirüs
Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: 9-0...Ajax - Beşiktaş maçı sözleri şok etti: '9-0...'#Beşiktaş
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleriAlmanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri#ALMANYA
Koronavirüs her şeyi sildi Rekor düşüş...Koronavirüs her şeyi sildi! Rekor düşüş...#Koronavirüs
Nefes kesen operasyon Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktıNefes kesen operasyon! Polis bir kişi için gitti, 13 kişi daha çıktı#İstanbul
İsimleri tek tek açıkladı Dev şirketlere soruşturmaİsimleri tek tek açıkladı! Dev şirketlere soruşturma#Rekabet Kurumu
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de şaşırtan görüntü! Metrelerce kuyruk oluştu

#Trakya Üniversitesi#Kent Kart#Edirne
Edirnede şaşırtan görüntü Metrelerce kuyruk oluştu

Edirne'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Trakya Üniversitesi öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kullanabilmek için alacakları 'Kent Kart' için uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen öğrenciler, kartın tek bürodan verilmesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- Trakya Üniversitesi'nde bugün yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte gelen üniversite öğrencileri, toplu ulaşımı daha ucuza kulanabilmek için Edirne Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri, Kent Kart Başvuru Ofisi'ne akın etti. Edirne'de eğitim gören öğrenciler 'Kent Kart' ofisi önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi. Uzayan kuyrukta bekleyen öğrenciler belediyenin tek noktadan 'kart hizmeti vermesine tepki gösterdi.

'3 SAATTİR BEKLİYORUM'

Ulaşım kartı çıkarıp daha ucuza yolculuk yapmak için 3 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen üniversite öğrencilerinden Ayşe Çiriş, "Otobüs kartı çıkarmak için 3 saatir kuyrukta bekliyorum. Sıcağın altında uzun zamandır bekletiyorlar. Bu işlemler internet üzerinden olsa daha iyi olur. Sadece bir kart çıkarma noktası var bunu çoğaltabilirler, bu kuyruk o yüzden böyle uzuyor" dedi. Kuyrukta bekleyen İkra Kılıçarslan da, "Burada 2,5 saatten daha uzun zamandır bekliyorum. Tek bir yerde Kent Kart çıkarma noktası var belediyenin. Önümde 90 kişi daha var ama mecburen bekleyeceğiz. Kart çıkarmadan 4 liraya bindiğimiz toplu ulaşım araçlarına kart çıkardığımızda 2 lira 50 kuruşa biniyoruz" diye konuştu.

Kuyrukta saatlerdir beklemelerine tepki gösteren Trakya Üniversitesi öğrencilerinden, Tuğçe Çetinkaya ise "Kent Kart çıkarmak için 3 saattir burada bekliyoruz. İnternet üzerinden bir başvuru yapamıyoruz, pandemi döneminde böyle beklemek de bizi tedirgin ediyor. Sadece bir başvuru noktası olması da kuyruğun uzamasına neden oluyor. Bugün derslerimiz başladı. Ulaşımı ucuza getirebilmek için bu kartı çıkarmamız gerekiyor, mecbur bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler:

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybettiPfizer CEO'sundan çok konuşulacak aşı açıklamasıErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trakya Üniversitesi#Kent Kart#Edirne