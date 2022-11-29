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Edirne’de korkutan baca yangını! Ekipler alarma geçti

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#Edirne#Baca Yangını#Bülent Adalardan
Edirne’de korkutan baca yangını Ekipler alarma geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 20:59

Edirne’de bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alıp yangın söndürdü.

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Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinde ısınmak için sobayı yakan Bülent Adalardan, bacanın tutuştuğunu ve dumanların yükseldiğini gördü. Evde yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alıp yangın söndürdü. Polis bölgede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Edirne’de korkutan baca yangını Ekipler alarma geçti

“BACA KIPKIRMIZI YANIYORDU, KORKTUM”

Ev sahibi Bülent Adalardan, yaşadığı olayı anlatırken, “İçeride oturuyordum. Daha sonra dışarı çıktığımda evimin bacasının kıpkırmızı olduğunu gördüm. Korktum, yeğenlerimi aradım. Arkadaşlar da sağolun itfaiyeye haber verdi. Allah razı olsun, geldiler ve söndürdüler” dedi.

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#Edirne#Baca Yangını#Bülent Adalardan

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