Edirne'de kayıp olarak aranan şehit babası, ölü bulundu

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Piyade Er Hakan Korkmaz'ın, Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde oturan babası Dursun Korkmaz, geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, benzin alacağını söyleyip, otomobiliyle evden ayrıldı. Korkmaz'dan bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Korkmaz için polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Dursun Korkmaz, bugün öğle saatlerinde Keşan-İstanbul kara yolundaki Beyendik beldesi yakınlarındaki koruda aracının dışında, jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu.

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Korkmaz'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da bölgeye gidip yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.