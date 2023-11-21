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Edirne'de dehşet! Bacağından vuruldu

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#Edirne#Polis#Okul
Edirnede dehşet Bacağından vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 15:45

Edirne'nin Keşan ilçesinde kırk üç yaşındaki Abdullah Y., okul önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Safiye Erol Sokak'taki Yekta Baydar Ortaokulu binası önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdullah Y., arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile sağ bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Y., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Okul binasında da öğrenciler, kısa süreli panik yaşadı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Abdullah Y. ilk ifadesinde, husumetlisi olmadığını, vuran kişiyi tanımadığını söyledi. (DHA)

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#Edirne#Polis#Okul

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