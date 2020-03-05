Çilenin ve sabrın sınırı: Edirne

Sınırı geçmeye geçen veya geçmeye çalışanlara karşı Yunan tarafının çok sert engelleme ve müdahaleleri var. Kadın veya çocuk farketmeksizin şiddete maruz kalabiliyorlar. Sınırı geçip de Yunan sınır polisi tarafından yakalanan ve tekrar geri gönderilenlerin anlattıkları Yunan tarafındaki müdahalenin uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı bir boyuta vardığını gözler önüne seriyor.

Sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir tarafından basın kuruluşları bölgede. Muhabirler, kameramanlar, yazarlar sınırda yaşananları bütün dünyaya aktarıyor. Hürriyet muhabirleri de ilk günden itibaren Edirne'deki sınırdaki geçiş noktalarındaydı.

Göçmenlerin İstanbul'un merkezinden sınır boylarına seyahatini takip ettiler.

Göçmenlerin oradaki toplanma noktalarını Meriç Nehri'nin en dar noktalarından karşıya geçişlerini, bu geçişlerde yaşadıkları tehlikeleri yerinde gözlemlediler. Yunan sınır muhafızları tarafından karşıya geçen mültecilerin yakalanıp gözaltına alınmasına şahitlik ettiler.

Hürriyet Haber Araştırma servisinden Musa Kesler ve Dış Haberler servisinden Seda Türkoğlu'nun sınır bölgesindeki izlenim ve gözlemlerini aşağıdaki Podcast linkinden dinleyebilirsiniz.