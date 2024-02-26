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Edirne kırmızısı ve gülü dünyaya açılacak

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#Erol Özvar#YÖK#Edirne
Edirne kırmızısı ve gülü dünyaya açılacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Edirne kırmızısı” ve “Edirne gülü” ile ilgili Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde araştırma ve uygulama merkezi kurulacağını söyledi.

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Üniversitelerin başarılı olduğu ya da rekabet üretebildiği alanlara daha fazla yönelmesini desteklediklerini ifade eden Özvar, TÜ’nün de bu alanlarından birinin “Edirne kırmızısı” bitkisi olduğunu belirtti. Üniversitede bazı öğretim elemanlarının Edirne kırmızısı üzerinde yaptığı çalışmalarla sanayi ve endüstriye dönüşebilecek çalışmaları başlattığını anlatan Özvar şöyle konuştu: “Kuracağımız bu araştırma ve uygulama merkeziyle Edirne kırmızısı üzerine yapılan çalışmalar çok daha kaliteli hale gelecek, çok daha fazla sayıda biliminsanı bu alanda çalışmaya başlayacak.

Edirne kırmızısı ve gülü dünyaya açılacak

MERKEZLER BU YIL AÇILACAK

Edirne kırmızısının yanı sıra Edirne gülü üzerine de bir araştırma ve uygulama merkezi kurulacak.  Merkez gülün yetiştirilmesi, ürün elde edilmesi ve bu ürünlerin sanayiye kazandırılması gibi bir amaçla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Her iki araştırma uygulama merkezinin de bu yıl içerisinde kurulmasını istiyoruz. Trakya Üniversitemiz bize başvuruda bulunacak. Biz de belirli bir bütçeyle desteklenen bu tekliflerin hayata geçmesini temin edeceğiz. Dolayısıyla Trakya üniversitemiz artık yeni yollar, yeni araştırma alanları üzerine ihtisaslaşmak üzere ülkemizin yükseköğretim ile bilim ve teknoloji kapasitesine önemli katkılar sağlayacak.”
 

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#Erol Özvar#YÖK#Edirne

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