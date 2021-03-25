Edebiyatçı Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserini Almanca'ya çeviren Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayı şu şekilde:

''Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserinin Almanca’ya çevrilmesinde büyük katkıları olan edebiyatçı, eğitimci ve çevirmen Dr. Monika Carbe’nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.''

Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserinin Almanca’ya çevrilmesinde büyük katkıları olan edebiyatçı, eğitimci ve çevirmen Dr. Monika Carbe’nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendik.



Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/ElAuLVhtIK — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) March 25, 2021

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