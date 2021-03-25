MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdebiyatçı Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti
GeriGündem Edebiyatçı Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Edebiyatçı Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edebiyatçı Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserini Almanca'ya çeviren Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserini Almanca'ya çeviren Dr. Monika Carbe hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayı şu şekilde:

''Türk edebiyatının önde gelen pek çok eserinin Almanca’ya çevrilmesinde büyük katkıları olan edebiyatçı, eğitimci ve çevirmen Dr. Monika Carbe’nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.''

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi